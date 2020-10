Juve, Ronaldo resta positivo: niente sfida con Messi

TORINO Niente Champions e duello con Messi rimandato alla sfida di ritorno. L’ultimo tampone non ha dato l’esito sperato, Cristiano Ronaldo è ancora positivo (seppur con una carica virale bassissima) ma secondo il protocollo Uefa non potrà essere in campo contro il Barcellona domani sera. Una pessima notizia per Pirlo, che in conferenza stampa era in attesa di notizie, il tampone a cui Ronaldo è stato sottoposto ieri è risultato ancora positivo. Per sostituirlo Pirlo confermerà sicuramente Morata in attacco, in ballottaggio ci sono Dybala e Kulusevski per una maglia dal primo minuto.

APPROFONDIMENTI CALCIO Juve, arriva Messi: Pirlo cerca la strada della svolta SPORT Cristiano Ronaldo ancora positivo al Covid, in bilico la sfida con... SPORT Cristiano Ronaldo sereno (e rasato): «Il successo si misura... CALCIO Ronaldo, in isolamento sfoggia un nuovo look: testa quasi rasata

Ultimo aggiornamento: 22:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA