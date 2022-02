Brutte notizie per Weston McKennie e per la Juventus. Nella gara di Champions pareggiata contro il Villarreal, il centrocampista bianconero si è procurato una frattura al piede sinistro. Questo l'esito degli accertamenti cui è stato sottoposto in Spagna, subito dopo l'andata degli ottavi di finale della competizione europea. I tempi di recupero del giocatore saranno almeno di due mesi.