Juventus, 1-1 nel test con lo Standard Liegi. Allegri: «Vlahovic out con la Cremonese, il ginocchio di Pogba non dà più fastidio»

Un pareggio e soprattutto una serie di indicazioni utili per la ripresa del campionato contro la Cremonese. La Juve chiude la serie di amichevoli durante la sosta con due vittorie e un pareggio questo pomeriggio allo Stadium (9mila tifosi presenti), contro lo Standard Liegi, prima del fischio d’inizio un minuto di silenzio in omaggio a Pelé. In attesa di Paredes e Di Maria, di ritorno il 2 gennaio, e degli infortunati Bonucci, Cuadrado, Pogba, Vlahovic, Allegri ha tenuto a riposo anche De Sciglio e Chiesa: l’attaccante esterno in mattinata ha lavorato al Training Center della Continassa per proseguire nel suo programma, dovrebbe essere a disposizione per la Cremonese. E nel pomeriggio ha assistito alla partita insieme a Pogba, Rabiot e Vlahovic. Da valutare nei prossimi giorni le condizioni di Szczesny, costretto al cambio nell’intervallo per un fastidio al collo. Allegri sceglie inizialmente il 3-5-2 con Kean e Milik coppia offensiva, e il trio brasiliano Danilo, Bremer e Alex Sandro in difesa davanti a Szczesny. Titolari anche i giovani Aké e Miretti, il primo tempo si chiude con il vantaggio dello Standard Liegi in seguito a una punizione deviata in porta da Danilo in anticipo su Szczesny.

Nella ripresa Allegri cambia 9 giocatori su 11 con spazio a molti baby, tra i quali Soulé uno tra i migliori in campo a fine partita. È proprio l’argentino a trasformare il rigore dell’1-1 su fallo in area di Compagnon, manca un altro calcio di rigore alla Juventus, finisce in pareggio con ottime risposte dei giovani per Max Allegri in vista della ripresa del campionato. «Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, tanti giocavano la prima amichevole e siamo andati ad andamento lento nei passaggi, loro ci saltavano addosso e abbiamo preso un gol su errore nostro - l'analisi dell'allenatore -. Ci è servito prendere gol così ci diamo una svegliata per Cremona, altrimenti quando le cose sono facili si cade negli imprevisti. Chiesa può esserci a Cremona, Vlahovic oggi ha corso un po', ci sono buone possibilità ma non per Cremona però. Pogba? Il ginocchio per ora non dà fastidio, pensiamo positivo. Bonucci e De Sciglio sono ancora ai box, Cuadrado sta rispondendo bene. Un pensiero a Pelé: Messi, Maradona e altri straordinari giocatori. Credo sia stato lui il più bravo».