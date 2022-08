In attesa di capire l’entità dell’infortunio di Tonali (si teme stiramento e nel caso sarebbe a rischio il derby contro l’Inter del 3 settembre), il Milan accelera il casting per il centrocampo. Due i profili seguiti: Onyedika del Midtjylland e Onana del Bordeaux, con Tameze del Verona e Pape Matar Sarr del Tottenham sullo sfondo. Per la difesa resta forte il nome di Diallo. Il clima tra l’Inter e Digitalbits si è fatto molto pesante. Non sono escluse decisioni drastiche come quelle di presentarsi contro il Lecce, nella prima di campionato, senza main sponsor sulle maglie, ma è delicata la questione con lo sponsor tecnico Nike che da settimane ha messo in vendita le nuove casacche. Tutto questo potrebbe anche intaccare – e Simone Inzaghi teme sia così – anche il mercato in uscita dell’Inter. Il Psg non molla Skriniar: se offrirà 70 milioni di euro, lo slovacco dirà addio ai nerazzurri e per il club di viale Liberazione non sarebbe una bellissima notizia. Anche perché Milenkovic sembra voler rinnovare con la Fiorentina e in lista per sostituire Skriniar resterebbe Acerbi, seguito anche dal Monza. Oggi affondo decisivo per Kostic: la Juventus è pronta ad alzare l’offerta a 15 milioni più bonus per chiudere con l’Eintracht. L’esterno serbo può arrivare a Torino a inizio settimana. Valutazioni sul nome di Frattesi, mentre Paredes rimane il primo obiettivo a centrocampo, aspettando l’uscita di Arthur. In difesa Rugani non è convinto delle proposte ricevute e potrebbe rimanere. Per l’attacco è Milik l’ultima idea. Il Napoli oggi avrà un incontro decisivo con il Sassuolo per Raspadori, mentre Fabian Ruiz è a un passo dal Psg. Keylor Navas può essere il nuovo portiere della squadra di Luciano Spalletti. Il Manchester United insiste per Arnautovic che spinge con il Bologna per essere ceduto. Intanto, i rossoblù attendono una risposta dal Genk per Lucumi. Pressing continuo del Torino per Denayer e Vlasic. Oggi Dessers, che arriva dal Feyenoord, fa le visite mediche con la Cremonese. Empoli e Spezia vogliono Ampadu.