Juventus, verso un rosso in bilancio da oltre 240 milioni

La Juventus potrebbe chiudere il prossimo bilancio con un rosso di oltre 240 milioni di euro. Il dato non è ancora definitivo, ma emerge dalla semestrale di Exor per i dati relativi al periodo gennaio-giugno 2022. La società bianconera ha infatti chiuso il secondo semestre con perdite per 132 milioni di euro, mentre il primo semestre si era chiuso in rosso di 119 milioni, a questo punto è facile aspettarsi un bilancio al 30 giugno 2022 in perdita di circa 250 milioni.

Anche negli anni scorsi i dati Exor si erano rivelati indicatori attendibili per anticipare i risultati definitivi di una Juventus che nel mercato estivo ha lavorato per ridimensionare il monte ingaggi, tagliando i costi degli stipendi dei giocatori che guadagnavano di più: de Ligt, Chiellini, Dybala e Bernardeschi.