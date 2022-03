Juventus, Allegri conferma Dybala: «La squadra ha bisogno di lui»

Allegri aspetta Dybala e conferma Vlahovic, serviranno entrambi per continuare a scalare la classifica da qui a fine stagione. «Non era semplice arrivare alla Juventus e giocare ogni tre giorni. Dusan sta lavorando bene, gli ho detto di essere più pulito nel gioco. Deve sprecare meno energie e alzare il livello di qualità tecnica. E’ un ragazzo di cuore, si sacrifica per la squadra. In questo momento non abbiamo fatto niente, i conti si fanno il 28 maggio. Dybala? E’ un professionista. Deve discutere il rinnovo come altri, ma non ha bisogno di nessuno. È un’offesa anche per lui dire che ha bisogno di qualcosa. Deve ritrovare la condizione; io e la squadra abbiamo bisogno di lui»

SAMP La gara contro la Samp arriva in un momento decisivo della stagione, abbiamo bisogno di punti per arrivare tra le prime 4. Bisogna farsi trovare pronti. Giampaolo in casa ha fatto due partite con due vittorie, sei gol fatti e zero subiti.

TRIDENTE Devo ancora decidere perché qualcuno ha bisogno di riposare. Sono rientrati De Sciglio e Alex Sandro, Cuadrado è a posto, o gioca lui oppure Aké. Se tutto va bene domenica Chiellini sarà con la squadra, speriamo di averlo mercoledì. Danilo gioca, è la sua centesima partita

TERZO POSTO L’obiettivo è entrare tra le prime 4, che sia quarto, terzo. Stiamo lavorando per questo, dobbiamo continuare. Un passetto alla volta.