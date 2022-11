Juventus, Allegri punge il Napoli: «Il campionato parte a gennaio»

Max Allegri e la Juventus tornano a respirare e a sorridere dopo il successo contro l'Inter nel posticipo dell'ultimo turno di campionato. Una vittoria che riporta i bianconeri a un paso dalla zona europea e che tiene costante anche la distanza dalla vetta, occupata dal Napoli di Luciano Spalletti dopo la vittoria esterna contro l'Atalanta.

«Noi non pensiamo a chi sta in testa, ma a chi ci sta davanti», ha detto Allegri dopo la vittoria contro i nerazzurri commentando il primo posto lontano 10 punti. «Siamo a due punti dalla Champions e pensiamo a quello. L'obiettivo è fare il massimo, ma il Napoli sta facendo cose straordinarie. Dopo la lunga sosta però inizierà un nuovo campionato. Ora non dobbiamo fare l'errore di pensare che sia tutto a posto dopo questa vittoria».