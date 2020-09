«Cristiano sta bene, lo ha dimostrato in nazionale, lo abbiamo visto anche oggi nella partita con il Novara. Si muove con disinvoltura, è pronto per fare una grande stagione». Così Andrea Pirlo su Ronaldo, subito a segno nella prima partita stagionale della Juventus,. l'amichevole con il Novara. il tecnico aspetta l'attaccante che ancora manca: «MI serve il prima possibile, - dice il tecnico - però il mercato è lungo, durerà fino al 4 ottobre: c'è tempo per poter lavorare».

due volte: lariparte con un 5-0 al Novara, nell'amichevole giocata alla Continassa che è stata la prima uscita di Andrea Pirlo sulla panchina dei bianconeri. Addio alla difesa a quattro, si torna al terzetto: Pirlo comincia con Danilo-Bonucci-Chiellini, davanti il tandem Ronaldo-Kulusevski, titolare il nuovo acquisto McKennie mentre Arthur parte fuori e Ramsey unisce centrocampo e attacco in un 3-4-1-2 ibrido. da uno scambio stretto con Kuluvseski il primo gol stagionale, di Cristiano Ronaldo. Nella ripresa, Pirlo rivoluziona gli uomini ma non l'assetto, a segno Ramsey su assist di Douglas Costa, il 3-0 è di Pjaca poic'è gloria per il ventenne Portanova, autore di una doppietta.