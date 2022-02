Juventus ancora in emergenza, Zakaria out due settimane

Juventus in piena emergenza anche per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: in mattinata Zakaria è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. Con tempi di recupero stimati in circa 20 giorni. È il centrocampo il reparto più colpito con soltanto Locatelli, Arthur e Rabiot a disposizione (più i giovani), mentre in attacco Dybala ci proverà ma difficilmente sarà a disposizione contro la Fiorentina. Rimangono 9 i giocatori indisponibili per Max Allegri che dovrà gestire l’emergenza nelle prossime settimane: Chiesa, Kaio Jorge, Dybala, Chiellini, Zakaria, McKennie, Bernardeschi, Rugani e Alex Sandro.