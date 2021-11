Juventus-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Neanche il tempo di rimettere a posto le cose, soprattutto per la Juventus che martedì ha perso 4-0 in casa del Chelsea in Champions League, ed è già di nuovo tempo di scendere in campo. Sabato alle ore 18, infatti, all'Allianz Stadium, gli uomini di Massimiliano Allegri ospiteranno l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in una sorta di vera e propria sfida per la coppa per le grandi orecchie.

APPROFONDIMENTI SERIE A Juventus, Allegri riparte da Dybala. «Paulo titolare, a Londra... ALL OR NOTHING All or Nothing Juve, Agnelli alza la voce: «L'ultima...

Il tecnico toscano potrà contare su Paulo Dybala, recuperato dall'infortunio, ma ancora non ha deciso su schierare Luca Pellegrini o Alex Sandro come terzino di destra. Per quanto riguarda i bergamaschi, Josip Ilicic potrebbe partire come titolare, mentre Luis Muriel entrerà dalla panchina. Ecco le probabili formazioni.

SEGUI LA DIRETTA DI JUVENTUS-ATALANTA

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Pasalic, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

Dove vedere la partita in tv e diretta streaming

La sfida tra Juve e Atalanta di sabato 27 novembre delle 18 verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Una volta sottoscritto l'abbonamento vi basterà scaricare l'app su una smart tv compatibile. Oppure collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, o in alternativa attraverso i dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire Stick. La diretta testuale sarà invece disponibile sul sito del Messaggero.it.