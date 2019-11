TORINO – “Ronaldo contro l’Atalanta è out al 99%”. Assente giustificato per problemi fisici, quello che sembra un provvedimento punitivo in realtà è conseguenza del problema al ginocchio, puntualmente riattivato dopo la prima partita con il Portogallo. Sarri entra nei dettagli: “Martedì al suo rientro Cristiano ci ha comunicato che per la prima delle due partite con il Portogallo stava bene, mentre dopo il Lussemburgo ha iniziato a accusare gli stessi fastidi di prima. Abbiamo studiato un programma di allenamento per limitare l’acciacco che lo sta condizionando anche mentalmente. Al 99% non sarà a disposizione contro l’Atalanta, l’obiettivo è il recupero per l’Atletico Madrid. Chiarimenti? Ce n’è poco bisogno, le reazioni sono le stesse che ho visto e rivisto anche nei dilettanti, alcune volte giocatori vanno fatti sbollire”.



ATALANTA DENTISTA – “Definire fastidiosa l'Atalanta è riduttivo. Credo che Guardiola abbia trovato la migliore definizione: è come andare dal dentista: ne puoi uscire bene ma con dolore. Sarebbe importantissimo cercare di limitare le loro qualità, ma sarà difficilissimo farlo, soprattuto a Bergamo”.



INFORTUNI – “Alex Sandro è molto meno grave rispetto alle voci dal Brasile. Abbiamo un problemino all'adduttore per Rabiot e un colpo alla schiena per Cuadrado e sono situazioni da valutare oggi. Pjanic per fortuna era negativo ai controlli strumentali, è rientrato in gruppo, sta abbastanza bene e dovrebbe essere a disposizione. Matuidi ha ancora un dolorino ma è completamente a disposizione”.



VIRTUAL COACH – “Non so nemmeno cosa sia. Se loro utilizzano il VAR non vedo perché anche noi non dobbiamo utilizzare la tecnologia”.



MENTALITA' – "Se riuscissi a cambiare la mentalità di una squadra in un giorno non farei l'allenatore".