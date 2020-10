Juventus-Barcellona non avrà il confronto tanto atteso il giorno del sorteggio tra Cristiano Ronaldo e Messi. Fermato dal Covid CR7 sarà costretto a guardare dalla tv la sfida di Torino e rimandare il confronto con il rivale per il ritorno al Nou camp. Dybala è pronto al debutto in Champions dal 1' e Pirlo, senza Ronaldo e Chiellini, dovrebbe scegliere Chiesa a Ramsey schierandosi col 4-4-2. Per i blaugrana è squalificato Piqué.

LE FORMAZIONI:

JUVENTUS (4-4-2):Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Dybala. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Dembelè, Griezmann, Pedri; Messi. All. Koeman

