Dopo l'esordio con sconfitta per 2-1 al Parco dei Principi, riprende il cammino della Juventus in Champions League. Nel secondo turno del gruppo H, la squadra di Allegri affronta il Benfica, vittorioso contro il Maccabi Haifa (2-0), all'Allianz Stadium. Non si tratta di un avversario storicamente favorevole ai bianconeri, che hanno vinto solo uno dei sei incontri con le aquile in competizioni europee, nei quarti di finale di Coppa UEFA 1992/1993. Calcio d'inizio alle ore 21, nessuna sorpresa nella formazione iniziale: in attacco ci saranno Milik e Vlahovic, a centrocampo Paredes e Miretti.

Intervallo in corso

49' Fine primo tempo

45' 4 minuti di recupero

43' Gol Benfica. Joao Mario realizza il rigore, Perin spiazzato, 1-1. Polemiche e rissa in campo per la sua esultanza. Doppia ammonizione per Joao Mario e Perin

42' Zwayer richiamato dal VAR al monitor per giudicare un pestone di Miretti ai danni di Gonçalo Ramos: giallo e calcio di rigore per il Benfica.

39' Palo del Benfica, Rafa Silva riceve palla e si gira dal limite dell'area: ha tutto il tempo per piazzare il pallone, ma le sue ambizioni si stampano sul legno.

35' Tiro di Ramos dal limite dell'area, dritto sul primo palo. Perin si fa trovare pronto

32' La Juventus abbassa i ritmi e fatica a trovare occasioni da gol

27' Neres in area serve sul secondo palo Ramos, che stacca di testa su Bonucci e colpisce verso la porta: Perin blocca, centrale

25' Cartellino giallo per Bah, fallo su Miretti

17' Inserimento di Miretti sulla corsia di sinistra dell'area di rigore, cross a mezza altezza: non ci arriva nessuno

14' Rafa Silva prova a spingere il Benfica avanti, continua il possesso rosso

11' Nessun pericolo dagli sviluppi del corner

10' Cross di Cuadrado sul secondo palo per Kostic, che dall'area piccola colpisce in diagonale, trovando una deviazione: angolo

8' Il Benfica prova ad uscire fuori dalla pressione bianconera. Avvio di gara caratterizzato da possesso juventino, ora la tendenza sembra invertirsi

4' Gol della Juve, Milik. Punizione defilata di Paredes a centrocampo, cross in area sul primo palo per Milik che anticipa tutti di testa. 1-0

0' Juventus in divisa bianconera, Benfica in rosso. Calcio d'inizio affidato ai padroni di casa. Si parte

0' Squadre in campo

20.46 – Termina il riscaldamento, tra 15' il calcio d'inizio

20.22 – Juventus in campo per il riscaldamento

19:38 - Le squadre sono arrivate all'Allianz

Formazioni ufficiali Juventus-Benfica

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Fernandez, Florentino; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. All. Schmidt.

