La Juve frena col Bologna in casa: Vlahovic risponde ad Arnautovic

La vittoria in rimonta conquistata sul campo del Cagliari ha consentito ai bianconeri di consolidare il quarto posto mantenendo invariato il distacco di 5 punti sulla Roma prima inseguitrice. Le reti di de Ligt e Vlahovic in terra sarda hanno permesso alla formazione di Allegri di accorciare anche sulle prime tre della classe: a sei giornata dalla fine, infatti, la truppa zebrata viaggia a a quota 62, a -9 dalla capolista Milan.

Tra i bianconeri Morata rientra dalla squalifica e va a completare il tridente con Cuadrado e Dybala a sostegno di Vlahovic. In mediana scelte obbligate, con Danilo e Rabiot unici disponibili nel pacchetto di centrocampo. In difesa tocca a Chiellini al fianco di de Ligt, con De Sciglio e Pellegrini terzini.

Rossoblù sulle note del 3-5-2: Barrow affianca Arnautovic in attacco, mentre a centrocampo ci sarà Schouten in cabina di regia con Svanberg e Aebischer (insidiato da Soriano) interni. Sulle corsie laterali potrebbe toccare nuovamente a Hickey e Dijks, con il recuperato De Silvestri in panchina. Difesa a tre davanti a Skorupski: Soumaoro, Medel e Theate.