Tutto confermato: Juventus e Cagliari hanno trovato l'accordo totale per il trasferimento di Marko Pajca, in prestito oneroso con diritto di riscatto a 12 milioni di euro. Il duttile trequartista croato, che ha debuttato quest'anno in Coppa Italia, si sottoporrà domani le visite mediche prima di firmare il contratto con il club sardo. Ultimo aggiornamento: 19:11