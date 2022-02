Dal derby alla Champions, continua l’emergenza per la Juventus che affronterà il Villarreal senza Dybala e Rugani. Gli esami a cui entrambi sono stati sottoposti in mattinata hanno evidenziato un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra per la Joya, con tempi di recupero stimati in circa 10 giorni. Elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra per il difensore, anche per lui i tempi di recupero sono di circa 10 giorni. In recupero dalla botta al ginocchio Pellegrini, sicuramente ancora out per la Champions Chiellini e Bernardeschi. Mentre Bonucci non è ancora pienamente recuperato, ma vista l’emergenza in difesa potrebbe partire con il gruppo per la Spagna.