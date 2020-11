Lo stop di Demiral (out 10 giorni per un’elongazione del muscolo ileopsoas destro) complica di parecchio i piani di Andrea Pirlo in Champions: l’unico centrale difensivo a disposizione è de Ligt, dunque a Danilo toccheranno gli straordinari in coppia con l’olandese. La buona notizia è che l’avversaria di domani sera, il Ferencvaros, non fa paura ma la Juventus vuole chiudere la pratica passaggio del girone quanto prima. «Non è scattata nessuna scintilla contro il Cagliari, semplicemente iniziamo a conoscerci meglio, serviva tempo, ora dobbiamo dare continuità a prestazioni e risultati. E’ fondamentale per questa squadra, così come l’intensità: senza non saremmo la Juventus».



IDEA TRIDENTE - «Dybala è pronto, sta meglio, si è allenato con una certa continuità, vediamo se schierarlo dal primo minuto domani. Il tridente? Ci pensiamo dall’inizio, non abbiamo avuto mai tutti e tre nelle migliori condizioni. Diamo equilibrio e struttura alla squadra, poi troveremo una soluzione per farli giocare insieme».



EMERGENZA DIFESA - «Dietro sono rimasti in 4, giocheremo con Danilo centrale e Alex Sandro terzino sinistro».

RONALDO - «Con lui mi comporto con tutti gli altri, lo tratto come Frabotta e Portanova che sono due ragazzi arrivati dall’Under 23. E’ il mio modo di fare, lo era anche da calciatore».



QUALIFICAZIONE ANTICIPATA - «Non sottovalutiamo il Ferencvaros, sarà un’altra partita rispetto all’andata. Bernardeschi? Sta bene potrebbe giocare titolare, vogliamo chiudere la qualificazione domani per dare respiro anche ai giocatori per eventuali rotazioni future».

