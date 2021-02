Settimane tormentate per Cuadrado. Dopo lo stop per Covid, il colombiano starà fuori almeno 10 giorni per un problema muscolare accusato contro il Napoli. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra che sarà rivalutata. Salterà sicuramente gli impegni con Porto e Crotone, poi le sue condizioni verranno controllate. Ancora da definire le tempestiche per il rientro di Arthur, che rischia l’operazione, oggi invece si sono allenati parzialmente in gruppo Dybala e Ramsey, vicini al reintegro ma ancora lontani dalla migliore condizione atletica.

