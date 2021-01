La trasferta di San Siro contro il Milan capolista si complica ulteriormente per la Juventus. Dopo Alex Sandro, infatti, nella giornata di oggi è emersa un’altra positività al Covid. Oltre a Morata, out per infortunio muscolare, a Milano mancherà anche Cuadrado, i tamponi delle ultime ore hanno confermato la sua positività. «Il calciatore è già stato posto in isolamento - si legge nel comunicato-ed è asintomatico». Nelle prossime ore ulteriori test per tutto il gruppo squadra (in bolla), in attesa del fischio d’inizio a San Siro.

