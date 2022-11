Juventus, Del Piero torna in società? L'ex capitano risponde così: «Ho ancora casa a Torino...»

I tifosi sognano, perché in fondo non costa nulla. E ad ascoltare le parole del diretto interessato, non sembra neanche di volare così lontano con la fantasia. Alessandro Del Piero potrebbe tornare infatti alla Juventus dopo il terremoto in casa bianconera che ha portato alle dimissioni dell'intero Cda, compreso il presidente Agnelli. E proprio l'ex capitano potrebbe prendere, chissà, il suo posto. Intervistato da beIN Alex ha risposto così, non chiudendo affatto la porta: «Tornare in Italia per aiutare la Juventus? Non so quale sia il piano ma conosco molto bene la società. Ho ancora una casa a Torino...». Il giornalista ha poi aggiunto ridendo: «Troveremo noi qualcuno che gestisca il tuo ristorante a Los Angeles».

Dipendesse dai tifosi, la scelta sarebbe già fatta. «È una cosa triste perché sono tutti miei amici: da Andrea Agnelli a Pavel Nedved. Tutte persone con cui ho condiviso momenti molto belli. Li ho visti anche di recente. È incredibile che una squadra storica come la Juventus viva questi momenti di alti e bassi che sono iniziati nel 2006 con la serie B, ma poi ci sono stati i 9 scudetti di fila. Sono molto dispiaciuto per la situazione», ha detto l'ex capitano. I tifosi chiedono a gran voce anche il ritorno di un altro grande capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ancora in attività negli Stati Uniti, a Los Angeles.