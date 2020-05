LEGGI ANCHE

Un dì funesto per lae tutti i tifosi juventini, che se potessero cancellerebbero dal calendario una data precisa: il 28 maggio. Tanti i ricordi che fanno male al popolo bianconero e che arrivano proprio dalla stessa data, teatro di due sconfitte differenti, due delusioni enormi che a distanza di sei anni hanno tracciato la strada europea della Juventus La prima il: la- campione in carica dopo la vittoria dell'anno precedente contro l'Ajax - si ritrova all'Olympiastadion di Monaco a dover difendere il titolo. L'avversario, stavolta, è ildei giovani ribelli che incassa i colpi senza crollare e poi atterra l'avversario. La squadra di Lippi ne uscirà con le ossa rotte dopo il 3-1 e non sarà difendere il titolo nonostante lo splendido gol di, uno dei più iconici nella carriera del numero 10 bianconero.Stesso esito, ma con percorso diverso, sei anni più tardi. Illa Juventus disi ritrova all'Old Trafford di Manchester per una finale tutta italiana contro il Milan di Ancelotti . I bianconeri - che avevano eliminato il Real Madrid in semifinale - non andranno oltre lo 0-0 nei tempi regolamentari e la sfida arriverà fino ai rigori. Gli errori di, Zalayeta efaranno la differenza, sarà il Milan a sollevare la coppa decretanto l'ennesima sconfitta in finale per la Juve.