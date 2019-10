Ultimo aggiornamento: 23:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Juve ha rischiato di pareggiare anche contro il Genoa, in 10 contro 11 per quasi tutto il secondo tempo, ma nel finale Cristiano Ronaldo torna a fare la differenza e all’ultimo minuto di recupero si procura e segna il rigore del 2-1 con la freddezza del campione consumato. Una vittoria che però non nasconde le palesi difficoltà di una squadra di nuovo in vetta alla classifica ma decisamente meno fluida e in fiducia di un mese fa. Merito sicuramente anche di un Genoa rivitalizzato dalla cura Thiago Motta, sempre in partita, e capace di tenere testa ai bianconeri anche in inferiorità. Impresa sfiorata per i rossoblù, mentre la Juve non riesce a guarire dai soliti vizi: vulnerabile in difesa - con una media di quasi un gol subìto a gara - e incapace di chiuderla, sembra che Sarri abbia improvvisamente perso quell’equilibrio che aveva raggiunto qualche settimana fa.Le assenze di Chiellini, Pjanic e Higuain incidono, ma la qualità della rosa è comunque decisamente superiore a qualsiasi altra squadra di A per faticare contro il Genoa. La sblocca Bonucci di testa approfittando di un’uscita a farfalle di Radu, la riacciuffa Kouamé, fortunato a calciarsi sul piede d’appoggio, spiazzando Buffon. Nella ripresa il Genoa rimane in 10 per il secondo giallo - eccessivo - a Cassata, ma la partita non si mette in discesa, anzi: la squadra di Thiago Motta alza le barricate e ci prova in ripartenza, tenendo botta fino al 90’. Sarri si gioca Douglas Costa, Ramsey e Rabiot (espulso per eccesso di foga nel finale), dopo 4 occasioni più o meno nitide e un gol annullato - giustamente - per fuorigioco a Ronaldo all’ultimo minuto di recupero la leggerezza di Sanabria sul portoghese provoca il calcio di rigore che fa la differenza. Proprio come CR7, implacabile quando serve, dopo 90 minuti in affanno.