TORINO Higuain è tornato ad allenarsi in gruppo, e con ogni probabilità sarà a disposizione di Sarri per la trasferta di Roma. Allenamento mattutino alla Continassa che non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione in vista della sfida dell'Olimpico. In difesa Demiral in vantaggio su de Ligt accanto a Bonucci, con Cuadrado e Alex Sandro esterni. A centrocampo seconda giornata (di tre) di squalifica per Bentancur, al suo posto probabile la riconferma di Rabiot (favorito su Emre Can) con Pjanic e Matuidi. Ramsey in pole per la trequarti, mentre davanti Sarri potrebbe riconfermare Ronaldo e Dybala, con Higuain in panchina. Ieri cena di squadra in centro a Torino offerta da Bonucci per festeggiare il rinnovo (di qualche tempo fa) di contratto. Assenti Buffon, Chiellini, Bentancur e Ronaldo. Ultimo aggiornamento: 16:17