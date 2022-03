Persona informata dei fatti. Ecco perché Paulo Dybala è arrivato in Procura, a Torino, per essere ascoltato in relazione dell'inchiesta sui conti della società bianconera.

L'attaccante della Juventus è il primo giocatore ad essere ascoltato dai titolari dell'inchiesta "Prisma", i pm Ciro Sartoriello, Mario Bendoni e Marco Gianoglio. Iscritti nel registro degli indagati dallo scorso novembre il presidente della Juventus Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e altre cinque persone tra dirigenti ed ex dirigenti per questioni legate alle plusvalenze sulla compravendita dei calciatori. I magistrati ieri hanno avviato un nuovo fronte di accertamenti sugli studenti dei calciatori, che ha portato la guardia di finanza ad effettuare perquisizioni a Torino, Milano e Roma. Nel mirino degli inquirenti, in particolare, l'accordo sulla riduzione degli stipendi che i giocatori della Juventus hanno raggiunto con la società bianconera nel marzo 2020, nel pieno della prima ondata della pandemia.