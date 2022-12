Juventus, Allegri perde Bonucci per infortunio muscolare. Ansia Pogba: non ha ancora recuperato

Anno nuovo vecchie abitudini per la Juventus che si appresta a iniziare il 2023 proprio come aveva chiuso il 2022: con parecchi problemi a livello di infermeria. L’ultimo in ordine di tempo è il guaio muscolare accusato da Bonucci nell’allenamento di ieri: gli esami a cui è stato sottoposto in mattinata al JMedical hanno evidenziato un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo. Tra 10 giorni sarà rivalutato, probabile uno stop di circa 3 settimane, in forte dubbio per la Cremonese alla ripresa. Ancora niente campo per Pogba, che prosegue il suo programma di recupero tra palestra e fisioterapia, ma intanto il rientro si allontana. I segnali dal ginocchio del francese non sono ancora abbastanza incoraggianti per ragionare su un ritorno imminente, ci vorrà ancora circa un mese per vederlo per la prima volta in maglia Juventus in una partita ufficiale. Nessun allarme per Chiesa sottoposto ad accertamenti dopo la partitella di ieri: per lui solo un affaticamento all’adduttore destro, salterà l’amichevole a Londra contro l’Arsenal ma potrebbe essere a disposizione di Allegri per le successive due alla Continassa: il 22 dicembre contro il Rijeka e il 30 dicembre con lo Standard Liegi.