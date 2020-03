Dopo le polemiche a distanza degli ultimi giorni in relazione alla mancata disputa di Juventus-Inter (la sfida scudetto sarà invece giocata domenica alle 20.45 a porte chiuse), Andrea Agnelli e Steven Zhang saranno uno accanto all'altro in una convention a Londra per parlare di calcio e business.



Il calcio non è solo lo sport più praticato al mondo, ma anche uno dei principali motori dell’economia. Tra diritti televisivi, contratti di sponsorizzazione, trasferimento di giocatori, o costruzione di stadi, il business del calcio è diventato una macchina che ogni anno muove miliardi di euro. E come in ogni settore ci sono nuove forze dirompenti che stanno cambiando le regole del gioco, sfidando sistemi consolidati e creando nuove opportunità di crescita.



Tra i principali relatori Andrea Agnelli e Steven Zhang, i presidenti di Juventus e Inter sono infatti i principali relatori del FT Business of Football Summit, in scena a Londra quest'oggi (dalle 10.00 alle 18.00 ora italiana – dalle 9.00 alle 17.00 nel Regno Unito), alla sua seconda edizione dopo l’evento inaugurale del Maggio 2019. Un modo unico per approfondire tutti i flussi di ricavi del calcio, unendo i più grandi nomi dell’industria per discutere il futuro finanziario del cosiddetto Beautiful Game. Agnelli e Zhang interverranno in questo momento delicato per lo sport italiano per la loro visione del calcio business professionistico per gli anni a venire. Con loro anche l'ex bandiera del Manchester United, Gary Neville.



Oltre a loro sul palco investitori, dirigenti di squadre e leghe, organi e autorità, emittenti televisive, sponsor, consiglieri, e altre figure chiave del mondo del calcio che condivideranno analisi e storie spesso sorprendenti per dare struttura e colore ai principali temi dell’industria del calcio. Un focus sulle nuove tecnologie che stanno trasformando il modo in cui lo sport è consumato e giocato, proposte radicali per espandere tornei locali e globali, il continuo sforzo delle autorità di regolare il lato finanziario e il gigantesco potenziale di crescita per il calcio femminile a seguito del successo della Coppa Del Mondo dello scorso anno.



L’evento sarà trasmesso in live streaming su LIVENow (www.live-now.com) e rimarrà a disposizione degli utenti anche ondemand fino a domenica. © RIPRODUZIONE RISERVATA