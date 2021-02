44'pt Ancora ribattuta la conclusione, potente, di Ronaldo.

42'pt Occasione per la Juve: Kulusevski serve Ronaldo che va alla conclusione col destro, De Vrij s'immola e respinge. Poi ancora il portoghese, ma è Handanovic con i piedi a salvare.

40'pt Calcio di punizione per la Juventus, Brozovic atterra Cuadrado.

APPROFONDIMENTI COPPA ITALIA Atalanta-Napoli, le due squadreche segnano di più in A con... COPPA ITALIA Atalanta-Napoli, Gasperini al bivio:«Vogliamo vincere, conta... LA CURIOSITÀ Atalanta-Napoli, torna Fabian Ruiz: prima volta per Zedadka e...

38'pt Partita che è rifatta equilibrata. La Juventus ha alzato un po' il proprio baricentro e l'Inter sta respirando.

33'pt Conclusione dalla distanza di Brozovic: palla centrale, Buffon blocca.

32'pt Fuorigioco di Lukaku, che aveva trovato lo spazio dentro l'area.

29'pt Batti e ribatti dentro l'area della Juve. Prima calcia Eriksen, respinto, poi la palla arriva a Lautaro che non centra lo specchio della porta. La squadra di Pirlo è in difficoltà.

25'pt Prima grande occasione della partita. Batte Eriksen il calcio di punizione e la traiettoria del pallone, deviato, colpisce Lukaku, palla fuori di un soffio.

24'pt Alex Sandro stende Hakimi proprio al limite dell'area di rigore. Anche il brasiliano viene ammonito.

23'pt Brozovic ci prova sulla respinta della difesa della Juve. Pallone altissimo.

22'pt Ripartenza nerazzurra, con Lukaku che appoggia per Hakimi e va in profondità per Barella che, senza guardare, apparecchia per il marocchino: sinistro ribattuto.

19'pt L'Inter aspetta la Juve, che continua a girare palla però lontana dalla porta di Handanovic. La squadra di Conte però è subito pronta a ripartire. Soprattutto con Hakimi, che ha un altro passo rispetto a tutti gli altri in campo.

16'pt La gara si è leggermente innervosita. La posta in palio è alta. E la caduta di Lautaro ha acceso gli animi.

13'pt Primo giallo della partita: fallo di Darmian su Cristiano Ronaldo. Il nerazzurro finisce nel taccuino di Mariani.

11'pt Mariani lascia proseguire. L'Inter aveva buttato fuori il pallone per permettere al direttore di gara di andare al monitor. Ma non c'è stato bisogno, le immagini mostrano come sia Lautaro ad andare a colpire Bernardeschi, fermo.

10'pt Proteste nerazzurre perché Lautaro è stato atterrato in area dopo una sgroppata di Hakimi a destra. Impressionante la cavalcata dell'esterno marocchino.

9'pt Lancio in profondità di Danilo, che quasi trova Ronaldo che aveva attaccato lo spazio alle spalle della difesa nerazzurra.

6'pt Perde palla la Juve e ne approfitta Lautaro che serve Barella. L'italiano cerca Eriksen che scivola proprio al limite dell'area di rigore.

4'pt Lungo e prolungato possesso giro palla della squadra di Pirlo. L'inter non concede spazi.

1'pt Subito un'indicazione tattica: in fase di possesso palla la Juventus passa al 3-5-2, con Bentancur che si abbassa in mezzo ai due centrali difensivi per impostare l'azione.

1'pt Iniziata la partita. Primo pallone dei bianconeri.

Tutto pronto all'Allianz Stadium, tra pochi istanti fischio d'inizio di Juve-Inter

Si decide la prima finalista di Coppa Italia: all'Allianz si affrontano Juve e Inter. Favorita la squadra di Pirlo, forte della vittoria per 2-1 a San Siro della scorsa settimana. Il tecnico bianconero può giocare sul doppio risultato. Ma il passaggio del turno rimane aperto. Davanti, con Ronaldo, ci sarà Kulusevski. In porta Buffon. Conte ritrova Lukaku e Hakimi (squalificati all'andata) e si gioca la carta Eriksen. Il danese scenderà in campo dal primo minuto. Arbiterà Mariani.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All.: Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

ARBITRO: Mariani

Ultimo aggiornamento: 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA