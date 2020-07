Domani sera la Juve si gioca il match-point scudetto, contro una Lazio ridotta ai minimi termini e fiaccata dagli ultimi risultati. Serve una vittoria per cancellare le ultime tre contro Milan, Atalanta e Sassuolo e per ristabilire le distanze dall’Inter. “Avete mai chiesto a un pilota di F1 se ha paura velocità? Ci sono rischi connessi al mestiere - spiega Sarri -, va tutto bene se vinci e tutto male se perdi. Non bisogna aver paura, soprattutto facendo questo tipo di mestiere. Ho un contratto con la Juventus e lo voglio onorare a tutti i costi. Il mio futuro è domani, tutto il resto conseguenze”.

LAZIO DA GARA SECCA - “La Lazio ha fatto una grandissima stagione, è in un momento meno positivo, ma in una gara secca può tornare grande. Conosciamo bene le difficoltà di questa sfida, abbiamo sempre fatto fatica contro la Lazio”.

NIENTE PAURA - “Questa squadra è abituata a lottare per traguardi importanti, dovrebbe dare ampie garanzie, al netto del momento anomalo e le difficoltà che stanno incontrando tutti. Mentalmente i miei giocatori dovrebbero essere assolutamente pronti, vivono da anni una situazione del genere”.

TRIDENTE - “L’attacco non è un problema, dobbiamo preoccuparci di essere solidi con continuità. Dov’è la verità: zero gol in 5 partite oppure 9 in tre? Il nostro lavoro è rivolto a ritrovare solidità. Non è importante chi gioca davanti, conta il lavoro che si riesce a fare per la squadra.

Chi gioca davanti al posto di Bernardeschi deve svolgere bene alcuni compiti. Douglas Costa o Cuadrado? Vediamo quale soluzione scegliere”.

ULTIME TRE - “Abbiamo affrontato Milan, Atalanta e Sassuolo, tre squadre in grandi condizioni e organizzatissime. Per il momento tutti hanno difficoltà a tenere in mano le gare per 90’. Sono partite strane e incomprensibili, stiamo giocando in un’anomalia”.

INFERMERIA - “Bentancur, de Ligt e Bonucci hanno fatto differenziato, oggi dovrebbero tornare in gruppo, Chiellini starà fermo per qualche giorno, è indietro rispetto ad altri”.

91 PUNTI A NAPOLI - “Qui il lavoro è appena cominciato, a Napoli 91 punti li abbiamo fatti al terzo anno. Poi bisognerà vedere se qui alla Juve riesco a lavorarci 3 anni…Penso che questa stagione sia condizionata da un’atipicità stagionale. Lavorare nel calcio è difficile ovunque”.

Alberto Mauro

