Juve, nuovo stop per Chiellini: salta la Lazio

A Roma senza il capitano. Andrea Pirlo, contro la Lazio, dovrà rinunciare a Giorgio Chiellini dopo i 90 minuti in campo contro il Ferencvaros a Budapest. «Il difensore durante l’allenamento odierno ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni» si legge nel comunicato della Juventus. Chiellini con ogni probabilità salterà anche gli impegni con la Nazionale (la prima amichevole e poi le due sfide di Nations League) per tornare dopo la sosta. In difesa al suo posto Pirlo ha convocato il baby Dragusin, oltre a Frabotta, ancora assenti de Ligt, Alex Sandro e Ramsey.

Ultimo aggiornamento: 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA