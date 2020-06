Juventus-Milan 0-0 Diretta Cristiano Ronaldo prende il palo su rigore. Espulso Rebic

Siamo arrivati, il countdown è finito. Il mondo riapre le porte al calcio italiano, mentre questi è costretto a tenerle chiuse. E’ comunque una grande notte. Storica. Juve-Milan è la classica del nostro calcio, stavolta è la partita della “vita”. Quella vita interrotta lo scorso 9 marzo, quando ci siamo chiusi dentro casa e da lì abbiamo visto calciatori allenarsi, fare dirette instagram, cucinare, disperarsi, qualcuno anche - purtroppo - ammalarsi etc. in palio c'è un posto per la finalissima di Coppa Italia del 17 giugno. Si riparte dall'1-1 dell'andata, con Cristiano Ronaldo che, con un rigore nel finale, rispose all'iniziale vantaggio di Rebic.

LE FORMAZIONI:

JUVENTUS: (4-3-3) Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All.: Sarri

MILAN: (4-4-1-1) Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetá, Bonaventura, Çalhanoğlu; Rebić All.: Pioli

Ultimo aggiornamento: 21:19

