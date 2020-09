TORINO La nuova avventura di Morata alla Juventus inizia dalla tappa obbligata delle visite al JMedical; l’attaccante spagnolo è arrivato poco dopo le 9.30 del mattino, accolto da qualche decina di tifosi bianconeri fuori dall’ingresso. Dopo i test passaggio formale in sede per firma e foto di rito prima di riprendere i contatti diretti con spogliatoio e compagni alla Continassa. Dalle prossime ore Morata sarà regolarmente a disposizione del suo ex compagno Andrea Pirlo, e punta il debutto contro la Roma Ultimo aggiornamento: 11:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA