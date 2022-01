Juve-Napoli, Allegri mastica amaro: «Chiesa a destra per puntare Ghoulam»

Non c'era Luciano Spalletti in panchina, assente per covid, ma allo Stadium la scena se l'è presa Max Allegri: «Occasione persa? Era uno scontro diretto, loro avevano fuori qualche calciatore come era capitato a noi all'andata. Può capitare, il Napoli ha fatto una buona partita come l'abbiamo fatta noi. Abbiamo sbagliato qualche scelta negli ultimi metri, ma la classifica resta invariata: abbiamo un punto in più rispetto al girone d'andata, è una buona cosa» ha scherzato.

«Il Napoli resta un'ottima squadra che ha saputo crearci qualche problema. Noi abbiamo avuto occasioni, abbiamo fatto i nostri errori, ma la prestazione resta buona» ha continuato Allegri a Dazn. «Ho scelto Chiesa a destra per mettere in difficoltà Ghoulam, che fin qui aveva giocato pochissimo. Dopo il gol abbiamo sbagliato scelte perché ci è mancata la pazienza. Dybala non ci preoccupa, è rientrato dopo tanto tempo e deve ritrovare smalto. Era importante vincere stasera per accorciare la classifica, non ci siamo riusciti ma ci riproveremo».