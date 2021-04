Sarà Maurizio Mariani di Roma l'arbitro di Juventus-Napoli, recupero della terza giornata di andata in programma domani sera alle 18:45 a Torino. Per l'altro recupero Inter-Sassuolo in programma sempre domani alla stessa ora è stato invece designato (per la nona giornata di ritorno) Rosario Abisso di Palermo.