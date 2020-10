Allo Juventus Stadium ci sono la Juventus e la squadra arbitrale, non il Napoli: la squadra partenopea, infatti, non è partita dal capoluogo campano, mentre per la Lega non c'erano le condizioni per rinviare la partita. Fino a questo momento, però, nessun bianconero è ancora sceso in campo, Ronaldo e compagni aspettano nel tunnel degli spogliatoi. Ora si aspetteranno i 45 minuti da regolamento prima che l'arbitro Doveri decreti il triplice fischio finale per mancanza della squadra avversaria.



«De Laurentiis mi ha scritto un messaggio proponendo di rimandare la partita. Gli ho risposto che la Juventus si attiene ai regolamenti e c'è un protocollo chiaro, secondo me ben fatto, che noi abbiamo osservato». Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli, intervistato da Sky Sport. «C'è un protocollo della Figc che rimanda a una circolare del ministero della Salute approvato dal comitato tecnico-scientifico. Un protocollo che la Juventus ha rispettato». La Juve vincerà 3-0 a tavolino? «Preferisco vincere sul campo, sempre», la risposta di Agnelli



