Niente partita: l'Asl ha bloccato il Napoli, gli azzurri non voleranno a Torino questa sera. Erano tutti già a bordo del bus che da Castel Volturno li avrebbe accompagnaati a Capodichino quand'è arrivata la comunicazione della Asl Napoli 1 che vieta lo spostamento fuori regione del Napoli per un concreto pericolo di focolaio in corso all'interno del gruppo. A questo punto escluso che i 12 nazionali del Napoli possano rispondere alle convocazioni delle proprie nazionali.



Qualche minuto prima era arrivata la notizia di due membri dello staff della Juventus anch'essi risultati positivi al Coronavirus.