Una sconfitta maldestra contro la Fiorentina, a seguito di una giornata da dimenticare con la sentenza Coni che impone alla sua Juventus di giocare contro il Napoli la gara mancata di ottobre. «Non deve essere un alibi. Non possiamo far nulla, non abbiamo nessun problema a rigiocare», ha detto Andrea Pirlo, allenatore bianconero a fine gara.

L'ex centrocampista juventino ha commentato così la sentenza: «Mi dispiace per le squadre che hanno viaggiato e perso punti senza dir nulla anche con più giocatori fuori a causa del virus. Non mi è sembrato giusto per le altre, che hanno dimostrato grande correttezza» ha concluso Pirlo a Sky Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA