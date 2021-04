Juventus-Napoli, i segreti di Pirlo: CR7 bomber, Chiesa fondamentale

La Juve di Pirlo è andata avanti in questa stagione tra tante difficoltà: fuori dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Porto, in campionato già da tempo è fuori dalla lotta scudetto e l'obiettivo ora è conquistare un posto per la prossima Champions League. I bianconeri poi giocheranno a maggio la finale di coppa Italia contro l'Atalanta, dopo aver vinto quella di Supercoppa a gennaio contro il Napoli.

CR7 è stato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati