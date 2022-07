Juventus, spunta l'idea Paredes e l'Atalanta piomba su Pinamonti

La Juve non si ferma dopo i colpi Pogba, Di Maria e Bremer: nel mirino dei bianconeri è finito Paredes del Psg, un'operazione sulla quale sta cominciando a ragionare in maniera più concreta.

Attivo anche il Milan che ha praticamente quasi concluso il discorso con De Ketealere, il gioiello del Bruges che andrà a rinforzare il reparto offensivo. Rossoneri lanciato anche su Sanches del Lille che però è nel mirino del Psg ma il discorso con il club parigino si è rallentato e il Milam ora potrebbe spuntarla.

L'Inter ora prova a bloccare Skriniar con il rinnovo del contratto: dopo che è sfumato l'acquisto di Bremer il club nerazzurro punta a trattenere il difensore slovacco in organico per non indebolire il reparto arretrato.

Atalanta all'assalto di Pinamonti. I bergamaschi puntano a un attaccante come rinforzo e la scelta è ricaduta sul centravanti di proprietà del Milan che l'anno scorso ha fatto bene con l'Empoli in maniera particolare nel match di campionato vinto 3-2 in rimonta al "Castellani" contro il Napoli.

Continua la campagna di rafforzamento del Monza, praticamente fatta per Caprari, l'anno scorso protagonista nel Verona, attesa in giornata la firma per l'annuncio. La squadra neo promossa ha già messo a segno diversi colpi: il portiere Cragno, ex Cagliari, il difensore Ranocchia che si è svincolato a parametro zero dall'Inter, i centrocampisti Sensi dall'Inter e Pessina dall'Atalanta e l'esterno Birindelli del Pisa.

Dodò ha completato le visite mediche della Fiorentina e ora si attende la firma del contratto con il club viona e l'annuncio.