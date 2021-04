Juventus-Parma 3-1: Alex Sandro e De Ligt ribaltano gli emiliani

Dopo il ko di Bergamo la Juventus torna a vincere allo Stadium 3-1 contro il Parma riprendendo il cammino per un posto in Champions League. Al gol iniziale degli emiliani con Brugman al 25' replica Alex Sandro al 43'. È sempre il brasiliano al 46' di testa a firmare la rete del vantaggio bianconero, al 68' in gol De Ligt. In classifica i bianconeri salgono a 64 punti, due in meno del Milan secondo. Sempre più complicata la situazione per il Parma penultimo in classifica con 20 punti.

Il match dello Stadium si apre al 6' con un tiro-cross di Cuadrado, Colombi si salva, sul proseguo dell'azione il portiere scudocrociato dice no a un tiro da fuori di Ronaldo. Poco dopo mani tra i capelli per Cr7 che dall'area piccola si vede parare la conclusione ravvicinata. Sugli sviluppi di un corner occasione di testa del Parma con Pellé, palla fuori d'un soffio. Al 25' punizione magistrale battuta dal limite da Brugman che scavalca la traversa e con una traiettoria a fil di palo supera Buffon. La reazione bianconera è immediata, giocata di Dybala che disorienta il marcatore e dal limite tenta la parabola a giro che termina sopra la traversa. Al 36' colpo di testa di Chiellini con palla fuori di un nulla. Al 43' il pari della Juve, Alex Sandro controlla di sinistro un pallone difficile di sinistro colpisce all'incrocio Colombi: 1-1.

A inizio ripresa la Juve mette subito la freccia, CR7 sulla destra per Cuadrado che crossa per Alex Sandro che di testa schiaccia in porta. Al 63' occasione Parma da angolo, Osorio stacca di testa ma sulla linea di porta salva un difensore bianconero. Al 68' la terza marcatura della Juve, su corner di Cuadrado De Ligt svetta beffando il portiere. Al 78' vicina al poker la Juve con un diagonale di Dybala ma Colombi si salva di piede. Il Parma prova a riaprire la gara di testa con Karamoh, Buffon alza sopra la traversa. Nel finale botta da fuori area di Ronaldo alta non di molto.