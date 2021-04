Live Juventus-Parma 3-1: Alex Sandro doppietta, poi segna De Ligt

C'è un quarto posto da difendere per la Juventus di Pirlo, i bianconeri dopo il ko di Bergamo contro l'Atalanta (1-0) hanno bisogno di tornare subito alla vittoria per non rendere troppo avvincente il finale di stagione. All'Allianz Stadium arriva il Parma, battuto (4-3) in rimonta dal Cagliari nell'ultima giornata e con un piede e mezzo in B visto il penultimo posto a -10 da Benevento e Fiorentina, appaiate al quartultimo posto in classifica.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA Milan, brusca frenata nella corsaChampions: il Sassuolo vince 2-1 IL NOTIZIARIO Napoli-Lazio, riecco Mertens:due ballottaggi per Gattuso GLI AVVERSARI Napoli-Lazio, Immobile torna a casae farà coppia in attacco...

LA PARTITA IN DIRETTA

Alla Juventus servono punti per la qualificazione in Champions dopo la sconfitta con l'Atalanta. In attacco torna Ronaldo, al suo fianco ci sarà Dybala. Buffon in porta e chiavi del centrocampo affidate ad Arthur e Bentacur. Cuadrado esterno alto a destra.

Anche il Parma cambia. In porta il secondo Colombi preferito a Sepe. In attacco tornano del primo minuto Pellè e Gervinho. Agli ospiti servirebbe un'impresa per tornare a sperare in una salvezza che sarebbe comunque difficilissima