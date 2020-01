Come del resto accade sempre, anche quest'anno lo Juventus stadium si rivela essere un vero e proprio fortino per i Campioni d'Italia in carica: su 9 incontri disputati, 8 vittorie ed un solo pareggio, nessuna sconfitta. Parma corsaro già 3 volte da inizio torneo, su 9 trasferte disputate: nelle altre 6 occasioni, 3 i pareggi ed altrettante le sconfitte lontano dal Tardini.

LE FORMAZIONI:

JUVENTUS: (4-3-1-2) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.. Allenatore: Sarri

PARMA: (4-3-3) Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Kucka. Allenatore: D'Aversa

La sfida tra Juventus e Parma chiude il programma domenicale di questa 20esima giornata di Serie A, prima di ritorno. I padroni di casa, reduci dal successo della scorsa settimana in casa della Roma, inseguono i 3 punti con l'obiettivo di dar ulteriore forza alla prima posizione solitaria di classifica; ambizioni europee per il Parma, che viene dal 2-0 casalingo sul Lecce ed è stato autore di un girone di andata fenomenale concluso con 28 punti all'attivo, a -1 dal sesto posto in graduatoria.

