Prima l’equilibrio, poi la continuità. La Juve è a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, dopo la doppia iniezione di fiducia in Champions, tra la vittoria a Barcellona e il sorteggio contro il Porto agli ottavi. Ora l’Atalanta, per mettere il Milan nel mirino. “L’Atalanta è una top, lo ha dimostrato anche in Europa - spiega Pirlo alla vigilia -, Gasperini e la società stanno facendo un grande lavoro, bisogna avere grande rispetto. Gasp ha il suo modo di giocare, molto marcato, le sue idee lo hanno portato a ottenere grandi risultati”.



PORTO - “Grande rispetto per il Porto e vedremo di affrontarlo nella giusta maniera. Ma c'è tempo per pensare alla Champions, ora dobbiamo focalizzarci sul campionato”



CONTINUITA’ - “Più dei risultati cercavamo l’atteggiamento giusto e la concentrazione, per affrontare tutte le partite con lo stesso spirito, in Champions e in campionato. La squadra è cresciuta nella convinzione e nella ricerca del risultato, ma anche nell’aggressività, cercando di recuperare la palla velocemente per avere la gestione del gioco”.



INFERMERIA - “Chiellini e Demiral stanno recuperando, speriamo di averli a disposizione nei prossimi giorni”



CLASSIFICA LIVELLATA- “E’ un campionato strano, ma come tutti gli altri in Europa. Purtroppo con il Covid-19 si è equilibrato un po' tutto, non esistono più le squadre materasso”.



