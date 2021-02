«Ronaldo è un eroe, e questa Roma può puntare allo scudetto». Parola di Pirlo, alla vigilia della sfida contro Fonseca, duello per il terzo posto in classifica, alle spalle delle milanesi. Intanto il tecnico sottolinea i passi in avanti decisi e incoraggianti dopo la sconfitta contro l’Inter, con 5 vittorie consecutive. Ma prendendo in considerazione l’intera stagione - la prima di Pirlo in panchina - l’evoluzione bianconera è palese. «La sconfitta a San Siro ci ha aiutato, quando perdiamo mi arrabbio anche io. E anche se abbiamo avuto poco tempo per allenarci stiamo migliorando sulle posizione e le transizioni avversarie. E’ cambiato molto rispetto alla sfida di andata a Roma: ad esempio facevamo battere i corner a Kulusevski e McKennie non entrava in area a saltare di testa, non conoscevamo ancora i giocatori e le loro caratteristiche».

Ronaldo. «Sapevo del professionista e del calciatore, vederlo allenare è una sorpresa. Ha ancora grande passione e si diverte, una cosa importante a 36 anni dopo aver vinto tutto e battuto ogni record. Se arrivi a questa età con queste passioni e motivazioni sei un eroe. Lui, come Buffon e Chiellini».

La Roma. «La Roma è una delle squadre che gioca meglio, ha un calcio fluido con giocatori sempre in movimento. Dovremo cercare di non perdere palle sanguinose in mezzo al campo per evitare ripartenze in contropiede. Dzeko gran giocatore, ma Mayoral non lo ha fatto rimpiangere».

Difesa. «Possono giocare insieme Chiellini e De Ligt oppure Bonucci e Demiral, le coppie non sono prestabilite, vengono fatte in base all’avversario, e a come stanno fisicamente. Sono 4 giocatori di grandissimo livello che possono coesistere tra di loro».

Perfezione. «Siamo al 70%-80% del nostro potenziale, ora ho quasi l’intera rosa a disposizione, sono rientrati i difensori, posso fare delle scelte, Manca sempre qualcosa, si vorrebbe avere subito la squadra perfetta. Lavoriamo per migliorarci di gara in gara, abbiamo trovato il nostro modo di giocare e siamo equilibrati. Speriamo di trovare presto anche la perfezione».

Infermeria. «Dybala ancora a parte, Ramsey qualcosa con noi ma entrambi non disponibili».

