Juventus, Pjanic alla Continassa: la visita di cortesia scatena i social

Vederlo, anzi, rivederlo alla Continassa fa sempre un certo effetto. Miralem Pjanic torna a casa Juventus per una visita di cortesia a Massimiliano Allegri e a tutto lo staff bianconero. Il giocatore, oggi in prestio al Besiktas dal Barcellona, ha salutato il suo ex allenatore e i compagni presenti nel centro sportivo (quelli almeno non andati nelle rispettive nazionali). Grande sorpresa per alcuni giornalisti presentia all'esterno della Continassa che hanno provato a strappare qualche dichiarazione al centrocampista. La visita di Pjanic in casa Juventus ha scatenato i social, molti pensano che dietro alla "cortesia" ci sia anche una voglia di tornare a giocare in serie A. Ma questa è un'altra storia.