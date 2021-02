Un podcast contro il razzismo: la Juventus lancia «Sulla razza»

La Juventus contro le discriminazioni... con un podcast. La società bianconera ha prodotto "Sulla razza", che sarà disponibile in dodici episodi che saranno pubblicati ogni quindici giorni su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast a partire dal 12 febbraio.

Il podcast «vuole tradurre in italiano concetti ed espressioni provenienti dalla cultura angloamericana, ma che spesso si applicano alla realtà italiana: BAME (Black, Asian and minority ethnic), Fair skin privilege, Colourism».

L'idea «nasce dalla necessità - spiega in una nota la Juventus, - di intavolare una conversazione sulla questione razziale in Italia, di farlo con un linguaggio aggiornato e in un format in cui questi termini verranno analizzati, contestualizzati e spiegati dalle tre autrici: Nadeesha Uyangoda, autrice freelance, Nathasha Fernando, docente di media e sociologia all'università di Westminster (UK), e Maria Mancuso, editor e co-speaker di S/Confini».

