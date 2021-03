La Juventus si gioca tutto. All'Allianz Stadium arriva il Porto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: la squadra bianconera è chiamata a ribaltare la sconfitta per 2-1 dell'andata se vuole ottenere il pass per i quarti. Pirlo recupera Bonucci in difesa, al suo fianco c'è Demiral, con Chiellini e De Ligt in panchina. Davanti Morata fa coppia con Ronaldo. Conceiçao col tridente Corona, Marega e Taremi.

PRIMO TEMPO

22' - Brutto fallo di Taremi su Demiral, ma Kuipers non lo ammonisce.

21' - Alla Juventus ora servono due gol per i supplementari, tre per passare il turno. Ovviamente senza subirne.

19' - Porto in vantaggio: Sergio Oliveira spiazza Szczesny.

17' - Calcio di rigore per il Porto. Intervento scomposto di Demiral, Kuipers ci pensa e poi indica il dischetto.

11' - Non sta benissimo Cuadrado, che appena può cerca di fare un po' di stretching. Si scaldano Di Pardo e Bernardeschi.

9' - Punizione tagliata di Cuadrado, Ramsey spizza di testa ma la palla finisce alta sopra la traversa.

7' - Traversa di Taremi! Che inizio di partita: cross basso in area, Taremi calcia col destro ma Bonucci respinge. L'attaccante si fionda però sul campanile e di testa colpisce l'incrocio dei pali.

6' - Marega verso la porta di Szczesny: sull'uscita del polacco, l'attaccante si trascina la palla a fondo campo.

5' - Inizio aggressivo della Juventus, stabilmente nella metà campo del Porto.

3' - Morata! Cross perfetto di Cuadrado, l'attaccante colpisce di testa a botta sicura ma trova la risposta super di Marchesin. Juventus a un passo dal vantaggio

2' - Il primo tiro è di Uribe: palla fuori di poco. Subito pericoloso il Porto.

1' - SI PARTE! Il calcio d'inizio è della Juventus.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Andra Pirlo

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi. All. Segio Conceiçao

