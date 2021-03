L'eliminazione della Juventus ieri sera contro il Porto ha catturato ovviamente grande spazio su tutta la stampa sportiva europea. Più duri di tutti i francesi de "L'Équipe", che danno 4 in pagella a Ronaldo e lo definiscono «fiasco». In Spagna "As" titola: «Ancora fuori agli ottavi, fallimento Juventus». Il quotidiano sottolinea come i portoghesi fossero "sulla carta" una squadra di seconda fascia ma che si è dimostrata «molto cinica e ben organizzata» nel riuscire a strappare ai supplementari la qualificazione ai bianconeri perdendo 3-2 dopo il 2-1 in favore dei portoghesi dell'andata.

"As" ricorda il cammino degli ultimi 3 anni della Juve in Champions: la sconfitta nei quarti per mano dell'Ajax, l'anno scorso l'eliminazione agli ottavi col Lione, e il Porto quest'anno. "Marca", nella versione online, pubblica una foto di Ronaldo sconsolato con la testa tra le mani: «L'anno più duro di Cristiano: è un errore imperdonabile», riferendosi alla punizione di Sergio Oliveira su cui Ronaldo si volta e salta, consentendo al pallone di raggiungere la porta di Szczesny, definendola la «barriera della paura». E sulla gara titola: «Un eroico Porto supera ai supplementari la Juventus di Ronaldo». Per "Sport" invece «la Juve capitola dopo un supplementare trepidante». Dal Portogallo "A Bola" esalta la serata del Porto: «Bravissimi. I "dragoes" eliminano la Juve in una notte europea memorabile».

La Juventus eliminata agli ottavi di Champions League perde anche in Borsa. Il titolo del club cede nei primi scambi il 6,5% a 0,8 euro. Ieri, la vittoria ai supplementari (3-2 contro il Porto) non è bastata alla squadra dell'allenatore Andrea Pirlo per passare il turno e approdare ai quarti finale.

Ultimo aggiornamento: 12:14

