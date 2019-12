Un altro contrattempo per la Juventus, a due giorni dalla partita di Roma contro la Lazio: si ferma anche Aaron Ramsey. «Al termine della seduta odierna – si legge nella nota pubblicata dalla società - è stato rilevato un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra». Difficile stabilire i tempi di recupero per il centrocampista gallese. Dopo il problema muscolare di Douglas Costa di due settimane fa e l'operazione al ginocchio per Sami Khedira, un altro ostacolo sul cammino dei bianconeri, che soprattutto a centrocampo continuano a perdere i pezzi. Ultimo aggiornamento: 17:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA