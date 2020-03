TORINO La Juve rimborserà esclusivamente i tifosi che hanno acquistato biglietti per assistere a Juventus Inter allo Stadium, lo scorso 8 marzo. “Vista l’assoluta peculiarità del contesto nazionale, Juventus F.C. ha deciso – in eccezionale deroga alla recente normativa applicabile, nonché alle condizioni contrattuali attualmente in vigore – di rimborsare il prezzo del biglietto singolo acquistato e pagato dai tifosi attraverso i canali di vendita ufficiali per la partita Juventus F.C. vs F.C. Internazionale Milano, disputatasi in data 8 marzo a porte chiuse su ordine della Pubblica Autorità”. La società juventina specifica le distinte modalità di rimborso in base all’acquisto sui canali ufficiali Juventus: Ticketone, ricevitoria, Officiale Fan Club e Fan Service. “Sono esclusi gli abbonamenti - prosegue il comunicato ufficiale -, i pacchetti riguardanti più match o servizi e gli acquisti di singoli biglietti di altre partite ad oggi rinviate (a titolo esemplificativo e non esaustivo Juventus- Lione e Juventus-Milan di Coppa Italia), in relazione a tali situazioni, restano ferme le previsioni contrattuali vigenti anche in attesa delle determinazioni ufficiali in merito alle competizioni attualmente sospese”. Ultimo aggiornamento: 19:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA