40' - Ronaldo spaventa ancora Pau Lopez: il portoghese riceve palla sulla destra e lascia partire un tiro al volo che costringe il portiere spagnolo ad allungarsi e deviare a lato

38' - Juve pericolosa: Ibanez svirgola e serve Ronaldo, il portoghese crossa per Alex Sandro che controlla male e la palla si perde sul fondo

36' - Ammonito anche Arthur. Orsato estrarre il giallo per un fallo su Mkhitaryan lanciato in ripartenza

34' - Mancini nettamente fuori tempo su Rabiot a centrocampo. Il romanista è il primo ammonito della gara

30' - Calcio d'angolo di Veretout, Szczesny riesce ad uscire con i pugni e ad allontanare pericoli

26' - Roma in attacco: da calcio d'angolo, Mancini anticipa tutti ma calcia fuori a due passi da Szczesny

22' - Bianconeri vicino al raddoppio: Morata serve Ronaldo che controlla con il sinistro e prova il tiro: Kumbulla sporca la conclusione e il pallone colpisce la traversa, ricadendo sulla linea.

20' - Occasione per la Roma: Cristante tenta il tiro al volo da fuori area. Palla che sfiora l'incrocio dei pali.

17' - Juventus in gestione del posseso palla, i giallorossi provano a riorganizzarsi dopo il gol subito

12' - Juventus in vantaggio: Cristiano Ronaldo riceve palla da Morata al limite dell'area: il portoghese stoppa con il destro e lascia partire un sinistro che batte Pau Lopez.

11' - Possesso palla dei giallorossi che cercano lo spazio per piazare la palla giusta

8' - Insiste la Roma che si presenta nuovamente in attacco: Mkhitaryan con il tacco prova a liberare Mayoral ma il passaggio è impreciso e termina tra le braccia di Szczesny

3' - Azione offensiva della Roma: Veretout sulla sinistra riesce a guadagnare il fondo e a crossare a centro area: Alex Sandro chiude bene

1' - La Roma batte il calcio d'inizio

All'Allianz Stadium la Roma cerca di respingere l'assalto al terzo posto della Juventus per consolidare il suo obiettivo Champions e non perdere contatto con la testa della classifica. Dzeko torna nella lista dei convocati ma sarà Borja Mayoral a giocare dall'inizio. In difesa con Smalling infortunato, fiducia a Kumbulla, mentre a centrocampo Cristante sostituirà lo squalificato Pellegrini, raccogliendone anche i gradi da capitano. Pirlo rilancia Alex Sandro terzino mandando Cuadrado in panchina e schiera Arthur e Rabiot in mediana con Chiesa e Mckennie sugli esterni. La coppia offensiva bianconera sarà invece rappresentata da Morata e Cristiano Ronaldo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Mckennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Morata

All: Pirlo

Roma (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Borja Mayoral

All: Fonseca

Ultimo aggiornamento: 18:42

